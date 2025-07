Barra Mansa avança com serviço de Coleta Seletiva

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) realiza de segunda a sexta-feira, um trabalho que contribui com a reciclagem no município, através do serviço de Coleta Seletiva. Os moradores de Barra Mansa podem descartar plástico, vidro, papel, papelão, metais (todos limpos) e óleo vegetal. Recentemente foram entregues no Pátio da autarquia que fica no bairro Saudade, novos veículos. Na ocasião, o diretor Executivo do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca, destacou que cerca de 125 toneladas haviam sido recolhidas em junho, primeiro mês de serviço, e a previsão é de que até o fim do ano, o trabalho avance cada vez mais.

– Os caminhões passam de porta a porta para ser mais acessível aos moradores e facilitar o descarte dos recicláveis. Nosso objetivo é ampliar a quantidade de material recolhido até o final de dezembro, bem como nos próximos anos – citou.

Todo o material recolhido é levado para a Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis, localizada na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom. Lá, os itens recebem a destinação correta, este serviço além de ter a conscientização ambiental, também fomenta a renda financeira das famílias que trabalham na cooperativa.

O que pode ser reciclado: plásticos (garrafas PET, sacolas, brinquedos, utensílios domésticos e embalagens de produtos de limpeza), vidro (garrafas), metal (latinhas, ferragens, pregos e panelas), papel (embalagem longa vida, revistas, livros, caixas de papel e papelão), além do óleo vegetal.

Cuidados que devem ser adotados antes de entregar os materiais: lave as embalagens antes de separá-las; coloque em uma sacola transparente ou colorida (evite sacolas pretas); para o papelão, não deixe caixas soltas e montadas, abra todas, dobre e coloque dentro de outra caixa; coloque na calçada em frente à sua residência no dia correto da coleta.

Para mais informações sobre o serviço da Coleta Seletiva, o morador pode ligar para os telefones (24) 3028-9906 e (24)3512-4333.

Fotos: Chico de Assis