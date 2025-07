Carga especial está programada para fazer nova movimentação pela Via Dutra nesta quinta-feira

Um conjunto transportador, que tem 135m de comprimento, 6m de largura e pesa mais de 800 toneladas, tem previsão de fazer uma nova movimentação pela Via Dutra nesta quinta-feira (dia 24), a partir das 6h.

O maior conjunto transportador e carga a transitar na rodovia Presidente Dutra seguirá da praça de pedágio de Arujá até o km 179 norte (sentido Rio de Janeiro), no recuo situado em frente à Balança de Guararema.

Por questões de segurança, em caso de situação de neblina, a carga não seguirá viagem e aguardará a movimentação até que a condição climática esteja favorável.

Devido a dimensão da carga, que ocupará até duas faixas durante o trajeto, a concessionária reitera a importância de o motorista respeitar a sinalização da rodovia, além do distanciamento do veículo a frente e ficar atento as informações nos Painéis de Mensagem Variável (PMV).

Foto: Divulgação/CCR