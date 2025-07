Equipe de Volta Redonda é destaque em evento mundial de Robótica realizado em Salvador (BA)

A equipe de Robótica do Colégio João XXIII, unidade de ensino da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), retornou da RoboCup, maior evento da modalidade do mundo, com medalhas e um ato de solidariedade na bagagem. Neste ano, a competição internacional, que aconteceu em Salvador (BA) entre os dias 15 e 21 deste mês no Centro de Convenções da capital baiana, recebeu mais de 60 mil visitantes. Além disso, reuniu cerca de duas mil pessoas – equipes técnicas e competidores – representando 43 delegações de diversos países, entre eles a Coréia do Sul, onde será realizada a próxima edição.

A equipe de Volta Redonda representou o Sul Fluminense na RoboCup, que teve a participação de mais de 800 robôs competindo em diferentes modalidades. Os alunos Kawã Gomes Bitencourt, do 8º ano do ensino fundamental, e Ryan Thalys Sipriano Bendel, do nono ano, apresentaram os dois projetos classificados para o evento. A equipe da Fevre, que conquistou a vaga para o mundial na etapa nacional da MNR (Mostra Nacional de Robótica), em Goiânia (GO), em novembro de 2024, também estava composta pelo monitor Lucas Santini de Souza e o professor Frederico Pitassi de Paula, que coordena o grupo.

Ryan representou o projeto Quiz Educacional Multidisciplinar 2.0, que permite a qualquer usuário criar seus jogos de perguntas e respostas através de um aplicativo próprio, bastando ter um aparelho celular. E Kawã mostrou ao mundo o projeto Bengala Inteligente para Deficientes Visuais – equipamento personalizado que emite sinais sonoros e vibra para apontar obstáculos, respeitando as necessidades de cada usuário –, desenvolvido pela turma de Robótica do Colégio João XXIII, em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD).

Medalha de excelência da MNR na RoboCup

Os integrantes da equipe de Volta Redonda, que levaram Menção e Mérito Nacional em Goiânia, no ano passado, receberam no palco da RoboCup a premiação máxima da Mostra Nacional de Robótica (MNR) a nível mundial. Os dois projetos ganharam medalhas como reconhecimento dos bons resultados apresentados, tanto tecnicamente quanto social, atingindo assim a excelência no evento.

Além da participação com três apresentações na RoboCup, o time de Volta Redonda executou uma ação social durante o evento. A equipe fez a doação de uma Bengala Inteligente para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Salvador, por meio da orientadora social da entidade na capital baiana, Mariana Mattos.

O professor Frederico exaltou a conquista, dizendo que foi um momento único e marcante para a educação tecnológica do nosso país. “Experiências e muito aprendizado foram conquistados, a escola pública pode provar mais uma vez que é capaz. Mostramos que basta sonhar e acreditar para ir de Volta Redonda para o mundo. Foi uma excelente maneira de celebrar os dez anos das aulas de Robótica no João XXIII”, comemorou, agradecendo ao prefeito Antonio Francisco Neto pelo apoio ao ensino de Robótica na rede municipal de ensino e por viabilizar a viagem para Salvador.

“Mais uma vez a Robótica do João XXIII é motivo de orgulho para o nosso município e contribui para colocar Volta Redonda como referência na área de Educação, desta vez em âmbito mundial. Essa participação histórica na RoboCup mostra mais uma vez o quanto é importante investirmos cada vez mais na qualidade do ensino municipal”, falou o prefeito Neto, que também lembrou o alcance social do projeto das Bengalas Inteligentes, que vêm ajudando pessoas além das fronteiras do município e do estado.

O estudante Ryan Thallys, que faz robótica há quatro anos, disse que a viagem uniu o grupo mais do que nunca. “Fomos muito companheiros, conhecemos pessoas de outros estados e países, interagi com mexicanos e até japoneses, e aprendi muito na RoboCup com outras equipes e robôs”.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.