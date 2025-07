Feirão Limpa Nome garante condições facilitadas para renegociar dívidas em Barra Mansa

Barra Mansa está recebendo nesta quarta, quinta e sexta-feira – dias 23, 24 e 25 – a primeira edição do Feirão Limpa Nome no município. O evento garante aos cidadãos a possibilidade de renegociar dívidas diretamente com a Prefeitura e 18 empresas participantes. Os atendimentos acontecem das 9h às 18h, no segundo andar do prédio 3 do Centro Universitário de Barra Mansa (Nova UBM).

O Feirão Limpa Nome é desenvolvido através de uma parceria da Prefeitura de Barra Mansa com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), o Procon, o Sicomércio, a Aciap-BM, a OAB-BM e a Nova UBM.

A iniciativa também oferece orientação jurídica gratuita com apoio da OAB; consultas ao SPC/Serasa; encaminhamentos para educação financeira; mediação de conflitos com suporte do Cejusc e ações educativas com orientações práticas e distribuição de materiais informativos sobre consumo consciente e prevenção do superendividamento.

O coordenador do Procon do município, Felipe Goulart, falou das expectativas para o evento desta semana. “Nossa proposta é ajudar os nossos munícipes a recuperar sua dignidade e poder de compra. Isso é muito importante para a cidade também, já que um maior número de pessoas com nome limpo contribui para movimentar a economia local”, afirmou.

A juíza e coordenadora do Cejusc de Barra Mansa, Dra. Anna Carolinne Licasalio, ressaltou que o atendimento é feito de forma totalmente gratuita e sem necessidade de apresentar documentos referentes à dívida.

– Basta trazer RG e CPF. Pretendemos realizar aqui acordos diferenciados com condições especiais que não poderão ser encontradas fora do Feirão. Caso o titular da dívida não possa comparecer, é possível que o atendimento seja feito a um representante, que deve trazer uma autorização por escrito – explicou a juíza.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) está marcando presença em uma das salas disponibilizadas para o Feirão Limpa Nome. O gerente de Gerente de Atendimento ao Cliente da autarquia, Anderson Pena Melo, falou de algumas condições especiais oferecidas durante o evento:

– As condições de negociação incluem zero de entrada e até 100% de isenção em juros e multa. Uma exclusividade do feirão é que se a pessoa tiver alguma restrição em dívida ativa ou no cartório, será pedida imediatamente a exclusão do seu nome e a suspensão da cobrança até o fim desse parcelamento. Isso vai acontecer especificamente durante o evento – contou Anderson.

A renegociação de débitos com a Prefeitura de Barra Mansa pode ser feita por meio da adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e ao Concilia Barra Mansa – sendo esse voltado a dívidas em execução fiscal.

Além da Prefeitura e do Saae, as seguintes empresas estão participando do Feirão Limpa Nome: Bradesco; Caixa; Banco do Brasil; Itaú; Santander; Sicoob; Sicredi; Tribo; Lumman; Peg Shoes; Nova UBM; Colégio Nossa Senhora do Amparo; Unimed; Light; Tim; Claro e Oi.

