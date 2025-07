Justiça mantém prisão preventiva do rapper Oruam após audiência de custódia

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve, nesta quarta-feira (dia 23), a manutenção da prisão preventiva do rapper Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, conhecido como Oruam. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na Central de Custódia de Benfica, na Zona Norte da capital.

De acordo com o MPRJ, por meio do Núcleo de Atuação Perante a Central de Audiência de Custódia da Capital (NACAC), estavam presentes os requisitos legais para a decretação da prisão. Oruam havia se apresentado à Polícia Civil na tarde de terça-feira (dia 22), na Cidade da Polícia, no Jacaré.

O artista foi indiciado por sete crimes: associação ao tráfico, tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. A prisão preventiva havia sido autorizada pela Justiça após manifestação favorável da Promotoria de Justiça junto ao Plantão Judiciário Noturno.