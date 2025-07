Guarda Municipal de Barra Mansa recupera celular furtado em loja; suspeita é detida

A atuação ágil de um agente da Guarda Municipal de Barra Mansa foi importante para recuperar um celular furtado em uma loja localizada na Rua Mário Ramos, no Centro. O agente foi acionado por moradores que desconfiaram da movimentação de uma mulher, ocorrida na manhã desta quinta-feira (dia 24).

De acordo com o boletim registrado na 90ª DP, a suspeita – cuja identidade não foi divulgada – teria furtado um aparelho, avaliado em cerca de R$ 1.300, e se recusava a devolvê-lo mesmo diante do pedido do lojista e de testemunhas.

Assim que foi informado, o guarda municipal se dirigiu ao local e, ao perceber a chegada do agente, a suspeita tentou fugir, mas sem sucesso. Após a tentativa de fuga, ela devolveu o aparelho à loja e foi conduzida à delegacia, sem a necessidade do uso de algemas.

Segundo a Guarda Municipal, o desfecho rápido do caso se deu graças à colaboração da população, ao trabalho constante de patrulhamento e atenção dos agentes que atuam na região central da cidade.

“A parceria com os moradores é fundamental para o nosso trabalho. Quanto mais atentos e participativos eles forem, mais eficaz será a nossa atuação”, destacou o Relações Públicas da Guarda Municipal, Elizeu Garcia.

A mulher permanece à disposição da polícia, e o caso segue sob investigação na 90ª DP.

Foto: Divulgação