UniFOA realiza primeira matrícula com Bolsa Social de 100% pelo novo Programa Institucional

Na última quarta-feira (dia 23), o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) celebrou um marco importante em sua missão de ampliar o acesso à educação de qualidade: a realização da primeira matrícula com bolsa integral concedida por meio do novo Programa Institucional de Bolsa Social. A estudante Talitha Lis Negrão Martins de 18 anos, aprovada com bolsa de 100% para o curso de Direito (noturno), foi a primeira contemplada pelo programa lançado no início da semana, no dia 21.

Com o objetivo de promover transformação social por meio da educação, a Bolsa Social UniFOA oferece descontos de 50% e 100% em toda a graduação presencial da Instituição, exceto Medicina. A seleção dos bolsistas é feita com base em critérios socioeconômicos e no desempenho em uma prova de redação on-line, conforme diretrizes estabelecidas em edital. A iniciativa reforça o compromisso da Fundação Oswaldo Aranha (FOA) com a democratização do ensino superior no Sul Fluminense.

Para Talitha, o momento da aprovação foi marcante. “Uma pessoa que trabalha aqui no UniFOA me falou sobre essa oportunidade. Eu e minha mãe estávamos procurando alguma forma de conseguir um desconto, porque era uma vontade muito grande minha de ingressar na faculdade. Quando soube que consegui a bolsa, fui correndo contar para a minha mãe. Foi tudo muito rápido, parecia que era para acontecer. Motivou a minha semana”, contou a estudante, emocionada com a conquista.

A jovem destacou ainda que estudar Direito sempre foi um sonho antigo. A chance de realizá-lo sem custos, na instituição que sempre desejou, renovou suas esperanças: “Se não fosse por essa oportunidade, talvez eu tivesse que esperar mais, tentar o Enem de novo ou procurar outras alternativas. A Bolsa Social chegou como um presente.”

Para o assessor da presidência da FOA, Sandro Aliani, a matrícula da nova aluna é símbolo de um projeto que vai além do acesso ao ensino: é sobre transformação de vidas.

“O Programa Institucional de Bolsas Sociais é uma iniciativa que reforça o compromisso da nossa Instituição com a promoção do acesso à educação de qualidade. Nosso objetivo é abrir as portas da educação para mais pessoas, acolhendo estudantes que, apesar das limitações econômicas, demonstram vontade de aprender, crescer e transformar suas realidades por meio do conhecimento. Acreditamos que a educação é uma ferramenta poderosa de transformação social, e queremos ser parte ativa dessa mudança.”

As inscrições para o programa continuam abertas, com oportunidades para diversos cursos de graduação. Para mais informações sobre os critérios e o edital completo, os interessados podem acessar os links oficiais.

Foto: Divulgação