Enem 2024: Colégio Interativo lidera ranking entre escolas de Volta Redonda

Um levantamento com base nos dados do Enem 2024 revelou o que muitas famílias já suspeitavam: o desempenho dos alunos das escolas privadas segue muito superior ao das instituições públicas no Brasil. A média das escolas particulares foi de 605 pontos, enquanto as públicas ficaram em 514. Entre as 50 melhores colocadas no ranking nacional, apenas três são públicas, uma delas em Angra dos Reis, o Colégio Naval, em 47º lugar.

No contexto local, os números também são reveladores. Nenhuma instituição pública de Volta Redonda figura entre as 1.000 primeiras no país. A melhor posicionada da cidade foi o Colégio Interativo (particular), em 319º lugar, com média de 678,23 pontos. Na sequência aparecem Garra Vestibulares (441º) e Colégio Macedo Soares (723º), também privados.

A primeira escola pública da cidade a aparecer na lista é o Colégio Militar – Ciep 403 Maria de Lourdes Giovanetti, localizado no bairro Açude II, que ficou em 2.433º lugar, com média de 621,06. Embora o desempenho seja modesto no panorama nacional, ainda é superior ao de várias escolas particulares locais, como o Colégio do Instituto Batista Americano e o Colégio de Aplicação do Centro Universitário Geraldo Di Biase.

A análise acende um alerta para pais e responsáveis: a desigualdade educacional não é apenas um tema de debate político, mas um fator determinante para o futuro dos filhos. Em Volta Redonda, a situação se agrava diante da ausência do Ensino Médio na rede municipal desde 2021, quando o atual governo encerrou as 18 turmas da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

O encerramento das atividades foi justificado pela limitação do uso de recursos do Fundeb e pela exigência legal de priorizar o ensino fundamental no município. Alunos foram realocados para a rede estadual em um processo acompanhado pelo Ministério Público, mas o impacto ainda é sentido por famílias e professores. A Fevre, referência em educação gratuita e de qualidade por mais de cinco décadas, deixou um vácuo educacional que se reflete nas estatísticas atuais.

Entre as demais instituições de ensino, o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Volta Redonda, ficou apenas na 3.905ª colocação, com média de 597,82 pontos, enquanto a Escola Técnica Estadual Amaury Cesar Vieira (estadual), tradicional na cidade, obteve média de 552,9 pontos, posicionando-se ainda mais abaixo, na 7.557ª colocação.

Em 2024, pelo menos 22.718 escolas em todo o país participaram do exame, sendo 6.462 instituições privadas (28,4%) e 16.256 públicas, de âmbito federal, estadual ou municipal (71,6%). No total, mais de 3 milhões de estudantes realizaram as provas. Os números foram obtidos por meio dos microdados do Enem 2024, divulgados neste mês pelo Inep, órgão do Ministério da Educação responsável pela aplicação do exame, e analisados pelo SAS Educação.

Confira as 10 primeiras colocadas entre as escolas de Volta Redonda no ranking do Enem 2024

319º – Colégio Interativo Ensino Médio (particular) – 678,23 pontos

441º – Garra Vestibulares (particular) – 669,79 pontos

723º – Colégio Macedo Soares (particular) – 659,02 pontos

885º – Colégio Espaço Verde (particular) – 654,08 pontos

1.271º – Colégio Nossa Senhora do Rosário (particular) – 643,56 pontos

1.462º – Centro Educacional Jardim Amália (particular) – 639,47 pontos

2.015º – Escola Sesi Volta Redonda Aero (particular) – 628,65 pontos

2.263º – Escola Técnica Pandiá Calógeras (particular) – 624,31 pontos

2.316º – Centro Educacional Tiradentes (particular) – 623,29 pontos

2.433º – Ciep 403 Maria de Lourdes Giovanetti Cívico Militar (estadual) – 621,06 pontos