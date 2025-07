Volta Redonda: inscrições abertas para cursos gratuitos em parceria com Firjan e Senai encerram na próxima sexta (1º)

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias de Assistência Social (Smas) e Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), em parceria com a Firjan Senai, recebe inscrições até sexta-feira (1º) para cursos profissionalizantes gratuitos com certificado reconhecido nas áreas de Administrador de Banco de Dados e Desenvolvedor de Projetos Maker em Fablab. As aulas têm início previsto para 6 de agosto.

As inscrições estão sendo realizadas presencialmente no Senai, localizado na Avenida Pedro Lima Mendes, nº 490, no bairro Aero Clube. Os cursos oferecem qualificação para jovens e adultos que desejam ingressar no mercado de trabalho.

O curso de Administrador de Banco de Dados acontecerá na Unidade Móvel do Senai instalada na Praça Sávio Gama, bairro Aterrado, com aulas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Destina-se a pessoas com no mínimo 16 anos, preferencialmente cursando o Ensino Médio.

Já o curso de Desenvolvedor de Projetos Maker em Fablab será realizado nas dependências do Senai, com o mesmo horário das aulas. A idade mínima para inscrição é 17 anos, com recomendação de estar cursando o Ensino Médio.

Para se inscrever, é obrigatório apresentar CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. As vagas são limitadas. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a inclusão produtiva e a qualificação profissional, ampliando as oportunidades de geração de emprego e renda em Volta Redonda.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR