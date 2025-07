CDL-VR leva serviços, ações interativas e informação para Expo VR 2025

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) marcará presença na Expo VR 2025 com um estande repleto de serviços e atividades voltadas para o público e para o setor varejista. O evento será realizado entre os dias 1º e 3 de agosto, na Ilha São João, sempre das 14h às 22h. A entrada é gratuita.

Entre os destaques do estande da CDL-VR estão a Central de Empregos – que neste ano contará com o novo formato “Conecta Talentos” e “Conexão de Carreira” – além de consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cadastro de currículos e captação de vagas por empresas. Também haverá venda de ingressos para a aguardada palestra do professor, filósofo e escritor Mario Sergio Cortella, que acontece em 13 de outubro, no Cine 9 de Abril, na Vila Santa Cecília.

Como parte da programação da Expo, a CDL-VR promove ainda a palestra “O Poder da Escuta Ativa”, com Verônica Maranhão, no sábado (03/08), às 16h, no auditório do evento. Para atrair ainda mais o público, o espaço contará com um jogo interativo com distribuição de brindes.

De acordo com o presidente da CDL-VR, Giovane Ferreira, a participação na Expo VR é estratégica para fortalecer a conexão com empresários, colaboradores e consumidores.

“Vamos estar com nosso estande para tirar dúvidas dos associados, orientar quem deseja empreender e incentivar novos negócios. Será um ponto de encontro para o setor lojista, além de uma ótima oportunidade para garantir ingressos para a palestra do Cortella. A Expo VR é um evento importante para o desenvolvimento regional e acreditamos que será um momento de muito trabalho e geração de oportunidades”, afirmou.

Evento multicultural reúne cultura, negócios e shows nacionais

Produzida pela Diário Eventos e pela 2a1 Cenografias, a Expo VR 2025 é considerada a maior experiência multicultural do Sul Fluminense. Com estrutura inédita na região, o evento vai transformar a Ilha São João em uma verdadeira cidade da arte, com palco cenográfico, tendas multiculturais, auditório para palestras e áreas gourmet.

A programação inclui shows gratuitos com grandes nomes da música brasileira:

• Mumuzinho (01/08)

• Zeca Baleiro (02/08)

• Iza (03/08), com abertura da cantora sertaneja Cátia Valois

O acesso ao evento será feito com pulseiras inteligentes personalizadas, que garantem entrada rápida, segurança e permitem pagamentos por aproximação, no formato cashless. O dispositivo pode ser retirado gratuitamente após cadastro no site oficial www.expovr.com.br/ingresso.

“Queremos que as pessoas vivam uma experiência completa, que una cultura, lazer, negócios e desenvolvimento para a região”, afirmou Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e idealizador da Expo VR.