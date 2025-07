Sejuv Volta Redonda promove Corrida da Juventude neste domingo (3)

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda promove neste domingo, dia 3, a Corrida da Juventude. O evento solidário é parte da programação de agosto voltada para o público jovem e tem a parceria das secretarias Municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), além do apoio do Sesc-RJ. Os corredores com idades entre 15 e 29 anos podem se inscrever até o próximo dia 30 de julho pelo site www.cronovr.com.br. Depois dessa data, qualquer pessoa pode se inscrever para o evento. As vagas são limitadas.

A corrida é uma das atividades organizadas pela Sejuv em comemoração ao Mês da Juventude em Volta Redonda. O percurso de cinco quilômetros terá saída e chegada no Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira – o Estádio da Cidadania, na Rua Quinhentos e Quarenta e Cinco, s/n, Jardim Paraíba, passando por ruas dos bairros Aterrado e Nossa Senhora das Graças. A largada está marcada para 8h.

A corrida está dividida em oito categorias por faixa etária e também em grupo masculino e feminino para cada uma delas. A premiação inclui troféu para os cinco primeiros colocados na classificação no geral (masculino e feminino) e aos três primeiros por categoria. Todos os atletas que concluírem a prova, ganham medalha.

Para manter o caráter solidário da programação pelo Mês da Juventude, cada inscrito deve trocar o kit da prova por dois quilos de alimentos não perecíveis. O material estará disponível neste sábado, dia 2, no Centro Oportunizar, quiosque no Largo Glauco do Couto Oliveira, nº 245, na Vila Santa Cecília, das 9h às 13h.

“Os principais eventos do mês vão arrecadar alimentos não perecíveis para o Banco de Alimentos do município, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade. A proposta do Mês da Juventude deste ano é ir além do entretenimento. É construir cidadania e estimular o engajamento dos jovens em ações que transformam realidades. A cada ingresso ou kit de participação retirado será um gesto solidário”, afirmou o secretário de Juventude, Munir Francisco Filho.

Todas as arrecadações serão centralizadas pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional e encaminhadas ao Banco de Alimentos, que vai distribuir os mantimentos para instituições cadastradas e famílias em situação de insegurança alimentar. Somente a Corrida da Juventude tem a possibilidade de garantir duas toneladas de alimentos para doação, caso sejam preenchidas todas as mil vagas disponíveis.

