Katia Miki, senador Portinho e deputado Áureo Ribeiro anunciam criação do Hospital do Olho em Barra do Piraí

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, recebeu nesta segunda-feira (dia 28), o senador Carlos Portinho, e o deputado federal Áureo Ribeiro para anunciarem a criação do Hospital do Olho no município. O anúncio foi feito no Hospital Santa Casa, onde as autoridades fizeram uma vistoria técnica em possíveis áreas que poderão sediar a unidade de saúde.

O Hospital do Olho chegará ao município por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 6 milhões, proveniente dos esforços do senador Portinho e do deputado Áureo Ribeiro.

A unidade vai funcionar como um centro de atendimento relacionado às especialidades oftalmológicas, ou seja, uma unidade focada no tratamento de doenças e condições que afetam os olhos, envolvendo tanto intervenções clínicas quanto cirúrgicas. Além disso, o centro distribuirá gratuitamente óculos de grau para os munícipes que necessitarem.

A prefeita Katia Miki destacou a relevância desse projeto e o ganho enorme para a população barrense. “O Hospital do Olho foi uma promessa de nossa campanha. E graças à parceria do deputado Áureo e do senador Portinho, esta grande conquista chegará ao nosso município. Sou muito grata pelo apoio que estamos recebendo para a reconstrução do nosso município. Entregaremos um equipamento inédito, que beneficiará milhares de pessoas. Frente a esse cenário, posso garantir que não apenas cumpriremos nossas propostas, como faremos ainda mais”, disse a prefeita Katia Miki.

O espaço onde a unidade será instalada ainda não foi totalmente definido, mas, segundo o senador Carlos Portinho, o Hospital do Olho será implementado em uma estrutura já existente e inteiramente readequada para o pleno funcionamento das especialidades oftalmológicas. Assim, o senador apontou que a emenda já está sendo encaminhada ao município e, em breve, as obras serão iniciadas.

“O recurso já está sendo encaminhado ao município de Barra do Piraí, assim que for liberado, a prefeitura cuidará da licitação e do início das obras. A ideia é aproveitar uma estrutura já existente na Santa Casa. Assim esperamos que até o final do ano o hospital já esteja equipado e pronto para começar a funcionar”, apontou o senador.

O deputado federal Áureo Ribeiro ressaltou que o Hospital do Olho terá capacidade para atender não só os barrenses, como também moradores de municípios vizinhos. Além disso, ele destacou que sua parceria com o senador Portinho trará muitos outros recursos para permitir que Barra do Piraí avance da maneira que a prefeita Katia Miki tanto sonha.

“Nós temos uma emenda destinada pelo senador Portinho, no valor de R$ 6 milhões. Essa, possivelmente, foi a maior emenda já conquistada por essa cidade em toda a sua história, e que será usada para a criação de um hospital oftalmológico, para que a gente possa atender a todos da cidade e também da região. Eu sempre falo que, quando os políticos se entendem, quem é beneficiado é a população. Essa minha união com o senador Portinho e com outros parceiros vai nos permitir destinar outros milhões de reais à Barra do Piraí. O governo da prefeita Katia já está avançando e logo, vai realizar um processo de entrega que a cidade tanto sonha e tanto deseja. Não podemos mais aceitar que uma pessoa precise entrar numa van, se deslocar para outra cidade para conseguir fazer uma cirurgia. Isso tem que ser feito aqui, com estrutura, cuidado e, acima de tudo, com muito amor e carinho pelo barrense. Isso foi o que a Katia determinou para nós”, declarou o deputado Áureo Ribeiro.

Também estiveram presentes no encontro o secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida; o secretário de Governo, Juninho Bernardes; o presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto; o vereador e presidente da Comissão de Saúde da Casa Legislativa, Pedinho ADL; a vereadora Lu Maciel; os vereadores Jeordane Perino, Macrei Júnior, Luiz Felipe Ludi, Elves Costa e José Mauro Nascimento; o secretário de Defesa Civil, Rafael Champion; o Consultor Legislativo do município, Heitor Favieri Neto; a diretora médica da Santa Casa, Nadjanaira do Nascimento; e outras autoridades.

Foto:Divulgação