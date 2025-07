Tande Vieira celebra: UTIs de Resende estão entre as melhores do Brasil

A saúde pública de Resende acaba de conquistar um importante reconhecimento nacional. O Centro de Terapia Intensiva (CTI) e a Unidade Neurointensiva do Hospital de Emergência receberam o selo de qualidade da Epimed, em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), que avalia mais de 1.800 UTIs em todo o país.

O levantamento apontou que as unidades de Resende estão entre as 301 melhores UTIs do Brasil. Destas, apenas 32 são públicas – e duas delas estão em nossa cidade. No estado do Rio de Janeiro, apenas cinco UTIs públicas alcançaram esse nível de excelência, sendo duas delas no Hospital de Emergência de Resende.

Segundo o prefeito Tande Vieira, essa conquista é fruto de um trabalho que começou em 2017, na gestão do ex-prefeito Diogo Balieiro, e que vem sendo ampliado ano após ano: “Investimos em capacitação, tecnologia e, principalmente, em humanização. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo. O reconhecimento é dedicado a toda a equipe de profissionais do Hospital de Emergência: o secretário de Saúde Dr. Ricardo Graciosa, os médicos Dr. Hugo Ribas Neto, Dr. Henrique Balieiro, Dr. Anderson Tavares, Dra. Layane Meirelles, Dr. Felipe Miguel, o gestor Raone Fernandes e cada profissional – enfermeiros, técnicos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, agentes de limpeza e fisioterapeutas.”

Foto: Divulgação