Nova avenida do Pátio de Manobras ligará a prefeitura ao bairro Saudade

Barra Mansa vive um momento importante de transformação urbana com o avanço das obras do Pátio de Manobras. Nesta semana, os trabalhos englobam a conclusão da pavimentação de um trecho da nova avenida que ligará a Prefeitura, no Centro, ao bairro Saudade, passando pelo Roberto Silveira e Bom Pastor. A execução das obras é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com supervisão da Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Nesta etapa, as equipes atuam na altura do bairro Roberto Silveira, onde a nova via começa a tomar forma e promete dar uma nova cara para a mobilidade urbana da cidade. Além do asfalto, já está em andamento a instalação de postes e iluminação de LED. Assim como realizado na Avenida Roosevelt Brasil, a construção de calçadas e o paisagismo também estão previstos para esse novo trecho.

De acordo com o prefeito Luiz Furlani, dois entraves próximos ao Parque da Cidade precisaram ser superados para que o projeto avançasse. Ambos envolviam a demolição de imóveis localizados no traçado da nova avenida.

“Um dos moradores já desocupou a residência e a demolição foi feita com total responsabilidade e, no segundo caso, a saída está prevista para os próximos dias. Assim que isso ocorrer, também será feita a demolição do imóvel e a equipe poderá avançar com a conexão entre o trecho do bairro Roberto Silveira, onde funcionavam antigas oficinas, até a avenida que passa por Bom Pastor e chega ao bairro Saudade”, explicou o prefeito.

Outra mudança importante será a demolição do portal em frente ao Parque da Cidade, que dará passagem para o novo traçado viário. “Essa obra está acontecendo; é uma realidade que a população já começa a ver. Mas, claro, envolve diálogo constante com as empresas VLI e MRS, que operam na cidade, e a ANTT, o Ministério dos Transportes, Dnit e Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário. E para mim, é mais do que uma obra de infraestrutura, é uma mudança de futuro. É a transformação da mobilidade urbana e de toda a estrutura da nossa cidade”, destacou Furlani.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, destacou ainda que com a nova via, a cidade ganha um corredor de mobilidade que facilitará o deslocamento entre os bairros. “Com essa obra vamos desafogar o trânsito do Centro e ampliar o acesso a diversas áreas da cidade. Os trabalhos seguem de forma consistente e nós continuaremos acompanhando para que tudo seja concluído dentro das nossas expectativas”, concluiu o secretário.

Foto: Chico de Assis e Felipe Vieira