Valença tem o maior número de inscrições para a Caravana + Qualifica Rio desde o lançamento

A Caravana + Qualifica Rio, iniciativa pioneira do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação (IBRATEC) desenvolvida a partir de emenda parlamentar da deputada federal Dani Cunha (União), iniciou na última segunda-feira, dia 21, sua presença em Valença com um número acima das expectativas de participantes nas atividades do projeto.

Para as duas semanas em que a unidade móvel do projeto ficará estacionada na quinta cidade do Médio Paraíba atendida pela caravana, mais de 417 mulheres já se inscreveram para participar dos cursos e oficinas ministrados com o objetivo de qualificá-las e lhes oferecer ferramentas de inserção no mercado de trabalho, além de contribuir para a autoestima.

“Assim como tivemos uma participação muito ativa em Paraíba do Sul, em Valença não tem sido diferente. Um número expressivo de mulheres que entenderam a nossa missão, o nosso objetivo de ajudar elas a enxergarem que podem mais. Nas cinco cidades que visitamos até agora, em todas elas, nós nos surpreendemos com a recepção que nosso projeto teve do público. Fico muito feliz de saber que a cada cidade ampliamos ainda mais nosso apoio a tantas mulheres em busca de seus sonhos”, celebrou a presidente do Ibratec, Aline Félix.

Com a Caravana + Qualifica Rio prestes a completar cinco cidades atendidas desde a primeira viagem da carreta, mais de 1.600 mulheres já puderam ser qualificadas em um dos cursos ministrados. Maquiagem, Tranças e Empreendedorismo Feminino foram as oficinas mais procuradas pelas mulheres atendidas. Entre o perfil das participantes, é possível ver que a maioria está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.

“Os números apurados até agora nos indicam que quase 60% dessas mulheres que passaram pela nossa unidade móvel não trabalham e querem uma chance que lhes dê dignidade e renda. E outra parcela de 25% trabalham informalmente, sem uma garantia de renda mensal. Isso mostra o papel importante que o projeto tem de oferecer uma preparação e um apoio a essas mulheres”, explicou Aline.

Em Valença, a carreta da Caravana + Qualifica Rio ficará estacionada até o dia 01 de agosto. São duas semanas onde as mulheres da cidade e municípios vizinhos poderão participar dos cursos oferecidos pelo projeto. A carreta está estacionada na Praça Paulo de Frontin, atrás da Rodoviária Princesa da Serra.

As mulheres interessadas ainda podem se inscrever em um dos cursos ofertados pelo projeto: Maquiagem, Tranças, Empreendedorismo Feminino, Empreendedorismo Delivery e Inclusão Digital. Para se inscrever basta acessar o link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2tSVcb7dL3XkL9p02Yg-sddOTkFt11DOv3ZclsEWkWWtIcQ/viewform.