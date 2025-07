Serra das Araras: desmonte de rochas às segundas será retomado para acelerar obras

Trabalhar com segurança e oferecer conforto para os clientes que utilizam a Via Dutra são ações essenciais para a RioSP, uma empresa Motiva. Diante do avanço das obras da nova Serra das Araras, no Rio de Janeiro, a concessionária retomará a programação inicial de desmonte de rochas, que incluía as segundas-feiras. A partir do dia 4 de agosto, as intervenções no km 225, em Paracambi, acontecerão de segunda a quinta-feira. Desta forma, na próxima semana, os desmontes de rochas acontecerão entre os dias 4 e 7 de agosto, das 13h às 15h.

Durante os serviços, a pista de subida (sentido São Paulo) da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi, será bloqueada. Para os motoristas que utilizam a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) não haverá alterações. Todo o local é sinalizado e há acompanhamento das equipes de Operações da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal durante a atividade.

A concessionária divulga semanalmente a programação por meio dos seus canais de comunicação para que os motoristas possam programar a viagem. “Contamos com a compreensão de todos os clientes da RioSP durante a execução desta importante obra para a região. A fim de evitar acidentes e minimizar impactos, orientamos a programar a sua viagem e a respeitar rigorosamente a sinalização instalada no local. Agradecemos a colaboração de todos para que possamos entregar uma rodovia mais segura e moderna”, destaca Virgilius Morais, gerente de obras da RioSP.

Avanço das obras

A concessionária já alcançou 37% de avanço físico da nova Serra das Araras. Neste momento, as atividades estão cobertas por um robusto incremento de recursos e equipes. Mais de 2.500 pessoas estão trabalhando de forma integral nas 34 frentes de obras. A RioSP já entregou o primeiro viaduto dos 24 que estão previstos para a nova Serra e já registra avanço significativo nos trabalhos de terraplanagem.