VR: Carro roubado é apreendido após identificação pelas câmeras do Ciosp

As câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) de Volta Redonda foram fundamentais para a recuperação, no último sábado (26), de mais um veículo roubado. Dois agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram acionados após o sistema de câmeras, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), identificarem que o carro, que trafegava pela Avenida Nossa Senhora do Amparo, na altura do bairro Voldac, constava nos registros como roubado. Toda a ação foi acompanhada pelo monitoramento até o momento da abordagem.

Os policiais abordaram o carro, que estava ocupado por dois suspeitos. Uma consulta ao Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) confirmou a situação do veículo; outra pesquisa constatou que o condutor tinha passagem policial, e os suspeitos foram levados até a 93ª Delegacia de Polícia.

Na unidade policial, o condutor disse que havia comprado o carro de outra pessoa, enquanto o outro suspeito disse que estava apenas na condição de carona. A dupla foi liberada pouco depois, enquanto o carro foi levado para o Depósito Municipal.

“Graças à ação integrada das câmeras do Ciosp com a Polícia Militar, tiramos das ruas mais um veículo roubado. É um trabalho incansável, realizado 24 horas por dia, sete dias da semana, para deixarmos as ruas mais seguras e coibir tanto os crimes quanto a sensação de impunidade. Volta Redonda pode contar com essa parceria entre a Ordem Pública e as polícias Militar e Civil, que tem gerado tantos resultados”, disse o secretário de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Imagem: Reprodução – Secom/PMVR