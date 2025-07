Barra Mansa participará do Desenvolve RJ para atrair investimentos para o Sul Fluminense

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa será um dos principais destaques do Desenvolve RJ, evento promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, que acontece na próxima sexta-feira, 1º de agosto, em Volta Redonda. A participação da Companhia no Fórum Desenvolvimento e Empreendedorismo RJ reforça o papel estratégico da cidade no cenário econômico regional, com foco na atração de investimentos, ampliação da base produtiva e aproveitamento dos incentivos fiscais estaduais.

O presidente da Companhia, Bruno Paciello, participará do painel “Engrenagem do Desenvolvimento Sustentável”, onde destacará a importância dos municípios da região estarem preparados para receber novas empresas, gerar empregos e impulsionar cadeias produtivas locais. De acordo com Bruno, o momento vivido pelo Sul Fluminense é promissor e exige preparo dos municípios para receber novas empresas e fomentar cadeias produtivas sustentáveis.

– Estamos em um momento muito importante e o Sul Fluminense pode e deve se posicionar como uma região atrativa para grandes investidores. Estamos entre duas grandes siderúrgicas, a CSN e a ArcelorMittal, o que já nos dá uma vantagem logística enorme. A possibilidade de receber o aço e escoar a produção em até duas horas para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e o próprio Rio é um diferencial competitivo. Somado aos incentivos fiscais estaduais, isso nos coloca como protagonistas desse novo ciclo de desenvolvimento – destacou Bruno.

Foto: Arquivo