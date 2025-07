Arara suspeita de ser vítima de tráfico de animais é resgatada em Barra Mansa

Uma arara-canindé foi resgatada nesta segunda-feira (dia 28), em Barra Mansa, após colidir com o para-brisa de um ônibus, no Centro. O impacto causou ferimentos na ave, que foi prontamente socorrida e levada ao Parque da Cidade, onde recebeu os primeiros cuidados. Em seguida, a Guarda Municipal Ambiental (GMA) foi acionada e encaminhou o animal ao Zoológico de Volta Redonda (ZooVR), onde está recebendo atendimento veterinário especializado.

Durante a avaliação inicial, os profissionais constataram a presença de uma anilha – um anel de identificação preso à perna do animal. Apesar do registro, não foi possível identificar ou localizar o tutor, o que levantou suspeitas de que a arara possa ter origem no tráfico de animais silvestres.

O secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, comentou a importância do resgate e da investigação do caso. “Felizmente, ela foi socorrida a tempo e está sendo cuidada por profissionais especializados. Vamos continuar acompanhando o caso de perto e fortalecendo ações de conscientização e combate ao tráfico de animais”, afirmou Rodrigo.

A Prefeitura de Barra Mansa reforça que, em situações envolvendo animais silvestres feridos ou em risco, a população deve acionar a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone (24) 2106-3406.

Foto: Divulgação