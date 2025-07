Delegado Bruno Gilaberte deixa a 90ª DP de Barra Mansa

A secretaria de Estado de Polícia Civil anunciou, em boletim interno publicado na noite desta terça-feira (dia 29), uma série de mudanças no comando de delegacias no estado do Rio de Janeiro, incluindo unidades especializadas, como a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e a de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Entre as alterações, está a remoção do delegado Bruno Gilaberte da 90ª DP (Barra Mansa). No cargo desde janeiro deste ano, Gilaberte foi transferido para a 167ª DP (Paraty).

Durante sua passagem por Barra Mansa, casos de grande repercussão foram registrados na cidade. Um dos mais marcantes foi o ataque a tiros no Centro, ocorrido na noite de 15 de janeiro, que deixou três pessoas mortas e quatro feridas na Avenida Joaquim Leite, gerando pânico entre moradores e comerciantes. Entre as vítimas fatais estava Felipe Gonçalves Carneiro, que, segundo testemunhas, foi atingido por balas perdidas enquanto estava na garupa de uma moto por aplicativo e passava pelo local no momento do tiroteio.

Pouco depois do crime, criminosos incendiaram duas ambulâncias, uma do Samu e outra da prefeitura, além de dois carros particulares estacionados no Parque da Cidade, em frente à sede da 90ª DP. Até hoje, os autores dos disparos não foram presos.

No lugar de Gilaberte, assume o delegado Marcus Vinícius Montes, que vinha justamente da unidade de Paraty. Montes já teve uma breve passagem pela delegacia de Barra Mansa antes de seguir para a Costa Verde.

As mudanças fazem parte de uma reestruturação interna da Polícia Civil, que também atinge outras delegacias do interior e da capital. A corporação não detalhou os critérios para as trocas, mas informou que o objetivo é “otimizar os trabalhos investigativos e reforçar a integração entre as unidades”.

Foto: Reprodução/Redes Sociais