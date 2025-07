Integrantes de quadrilha do Rio de Janeiro são presos após série de furtos em lojas de VR; C&A, Nalin, O Boticário e Americanas entre os alvos

A integração entre a Operação Segurança Presente e a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda resultou, nesta terça-feira (29), na prisão de cinco integrantes de uma quadrilha oriunda do Rio de Janeiro que praticava furtos em estabelecimentos comerciais da cidade e de outras localidades da região.

A ação teve início após denúncia em um grupo de WhatsApp da Secretaria Municipal de Ordem Pública informando que um grupo estaria cometendo furtos e utilizando um veículo Chevrolet Prisma preto (placa KWX-6D71) para o transporte do material ilícito.

A partir dessa informação, equipes da Operação Segurança Presente iniciaram o patrulhamento e acionaram o sistema de monitoramento por câmeras da Prefeitura de Volta Redonda para rastrear o automóvel.

O veículo foi localizado na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado. As forças de segurança montaram um cerco tático e realizaram a abordagem de maneira técnica e segura, sem a necessidade de disparos de arma de fogo. Todos os ocupantes foram conduzidos para a 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos.

Durante a revista, foram recuperados centenas de itens furtados de diferentes lojas, entre eles:

• 290 peças íntimas da loja Nalin; • 273 peças íntimas da loja Americanas; • 27 itens de vestuário diversos; • 69 pares de meias; • 9 roupas de banho da loja C&A; • 10 caixas de perfumes do O Boticário; • 12 caixas de creme dental; • 3 caixas de cadeiras de descanso para bebês; • 77 escovas dentais (Oral-B e Colgate); • Além de fraldas, desodorantes, produtos de higiene, brinquedos e outros objetos.

Também foram apreendidos seis aparelhos celulares e cinco sacolas plásticas com revestimento interno de alumínio, comumente utilizadas para burlar sistemas de alarme em estabelecimentos comerciais.

De acordo com as autoridades, todos os detidos possuem antecedentes criminais por furto e são naturais do Rio de Janeiro.