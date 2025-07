Em Barra Mansa, Cláudio Castro apresenta novas viaturas semiblindadas da Polícia Militar e anuncia R$ 5,7 milhões para o combate à fome

O governador Cláudio Castro visitou o município de Barra Mansa nesta quarta-feira (dia 30), para anunciar investimentos em segurança pública, combate à fome e acompanhar obras de saneamento na cidade do Médio Paraíba. Durante a visita, Castro anunciou a chegada de 24 novas viaturas semiblindadas da Polícia Militar, investimento de R$ 5,7 milhões para a manutenção do Restaurante do Povo de Barra Mansa e participou do lançamento da Pedra Fundamental da nova Estação de Tratamento de Água, da prefeitura.

“O Rio tinha uma dicotomia grande entre a realidade da capital e da Região Metropolitana e a do interior. Então, esse é um caminho que vem dando certo, aumentando o número de empresas instaladas no Rio de Janeiro e o número de empregos. Gera prosperidade e melhora a segurança. Não é à toa que hoje o Rio não tem nenhuma cidade entre as 20 mais perigosas do Brasil. Temos que ter orgulho do Rio”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Mais segurança

As 24 viaturas entregues hoje reforçarão o patrulhamento em Barra Mansa, Barra do Piraí e Valença. Até o fim deste semestre, 781 veículos serão incorporados à frota da Polícia Militar em todo o estado. Desde 2022, o governo já adquiriu 1.714 viaturas, e ainda em 2025 está prevista a entrega de 470 motocicletas e um helicóptero blindado.

“São viaturas modernas e semi-blindadas. A gente vira a chave da segurança pública à medida em que entregamos esses equipamentos novos, algo que, no passado, o interior do estado recebia o refugo da capital, em termos de viaturas, de equipamentos. Hoje em dia a determinação do governador é olhar para o interior. É um momento histórico para a região”, disse o secretário de Polícia Militar, o Coronel Marcelo Menezes.

Combate à fome

Na agenda, o governador reafirmou o compromisso com as medidas de combate à fome em Barra Mansa e entregou um cheque simbólico de R$ 5,7 milhões, referente à manutenção do Restaurante do Povo. O Estado já empenhou R$ 6,5 milhões na cidade em 2024, com um total de R$ 17,6 milhões até 2026.

Desde a sua inauguração, em abril de 2024, o Restaurante do Povo Irmã Ruth já ofertou mais de 380 mil refeições à população. Com 13 unidades em funcionamento, o restaurante serve, em média, 30 mil refeições por dia, a preços simbólicos, que variam entre R$ 1,00 e R$ 3,50. O programa já recebeu mais de R$ 115 milhões em investimentos.

Tratamento de água

Castro também participou do lançamento da Pedra Fundamental da nova estação de tratamento de água (ETA), que vai beneficiar 65 mil pessoas em mais de 20 bairros de Barra Mansa. Os investimentos são de 47,4 milhões, assumidos pela Caixa Econômica Federal e com execução realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município.

