Laboratório da CSN conquista reconhecimento e se destaca como um dos melhores do Brasil em análise ambiental

O Laboratório de Meio Ambiente do Centro de Pesquisas da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ), acaba de alcançar um importante reconhecimento nacional: a excelência em desempenho no Programa Interlaboratorial Proágua Ambiental (PIPA) – iniciativa de avaliação técnica credenciada pelo Inmetro e reconhecida internacionalmente pelo EPTIS (European Proficiency Testing Information System).

Na rodada mais recente do programa, que reuniu 44 laboratórios de todo o Brasil, o laboratório da CSN obteve resultados expressivos. Dos 13 parâmetros técnicos avaliados, 12 foram classificados como “excelentes” – incluindo elementos como Alumínio, Arsênio, Cobre e Zinco – e apenas um como “bom” (Cálcio). Os dados evidenciam a confiabilidade, precisão e robustez das análises químicas realizadas na unidade.

O desempenho é fruto de uma gestão comprometida com a qualidade, a responsabilidade ambiental e a inovação tecnológica. A unidade utiliza equipamentos de ponta, como o ICP-OES (Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado), e conta com uma equipe técnica altamente capacitada, em constante atualização com as normas e exigências do setor.

Além do desempenho técnico, o laboratório é auditado e certificado pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente), em um processo rigoroso que avalia desde a coleta de amostras até a emissão de relatórios, que garante a excelência em todas as etapas.

Atualmente, o laboratório realiza cerca de 200 análises semanais, monitorando amostras em diversos pontos do sistema hídrico da Usina Presidente Vargas, interligada ao Rio Paraíba do Sul. Essa rotina contribui diretamente para a preservação dos recursos naturais e o cumprimento das exigências ambientais.

O resultado alcançado também representa o esforço conjunto dos profissionais que atuam na unidade. Para o Diretor Executivo de Produção da Siderurgia da CSN, Márcio Lins, o desempenho reflete o padrão de excelência que a companhia busca em todas as suas operações.

“Esse reconhecimento é motivo de orgulho para todos nós. Ele reforça o compromisso da CSN com a qualidade, a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente. Parabenizo cada colaborador envolvido por essa conquista, que é resultado de dedicação, competência técnica e trabalho em equipe”, destaca Márcio Lins.

Com esse marco, a CSN reafirma seu papel de liderança no setor industrial e seu compromisso com a inovação, a segurança e a sustentabilidade em todas as áreas em que atua.