Governador Cláudio Castro inaugura viaduto e anuncia novas obras em Volta Redonda

O governador Cláudio Castro inaugurou, nesta quarta-feira (dia 30), o novo viaduto de Volta Redonda, ligando os bairros Voldac e Niterói. Com 200 metros de extensão, a estrutura integra o programa DeMob, o maior investimento do Governo do Estado em mobilidade urbana fora da Região Metropolitana. Ainda durante a agenda na cidade, Castro assinou o convênio para a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA).

“Volta Redonda está recebendo investimentos que mudam a vida das pessoas. O novo viaduto resolve um gargalo histórico de trânsito e devolve tempo e segurança para quem circula pela cidade. Já a nova Estação de Tratamento de Água garante saúde e dignidade para milhares de famílias. São obras de suma importância para o interior. Mais uma demonstração de que o Governo do Estado trata todos os cidadãos fluminense de maneira igualitária”, declarou o governador Cláudio Castro.

Com aporte de R$ 43,8 milhões, o viaduto faz parte do pacote de obras da DeMob 2 e foi projetado para reordenar o tráfego em uma das regiões com maior circulação de veículos da cidade, beneficiando diretamente moradores de mais de dez bairros. A expectativa da Prefeitura de Volta Redonda é de que mais de 1.350 veículos por hora cruzem o Viaduto Porfírio de Almeida nos horários de pico.

O novo traçado substitui uma antiga rotatória no entroncamento de quatro vias e elimina um gargalo histórico da mobilidade urbana da cidade. A estrutura conecta a Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, à Avenida Sávio Gama, no bairro Niterói, passando pela Avenida Radial Leste. Ao todo, mais de 200 toneladas de asfalto foram aplicadas na obra.

“O viaduto representa o tempo devolvido para quem ficava preso no trânsito. Ele garante mais mobilidade e mais segurança no trajeto”, reforçou o secretário de Infraestrutura e Obras, Uruan Andrade.

Ainda na cidade, o governador anunciou obras de recapeamento gerenciadas pela Secretaria das Cidades, que incluem trechos em sete bairros como Centro, Aterrado, Barreira Cravo, Retiro, Ponte Alta e Jardim Paraiba. Cerca de R$ 4 milhões foram investidos em pavimentação, novas calçadas e sinalização viária.

Nova Estação de Tratamento de Água

Ainda em Volta Redonda, o governador Cláudio Castro assinou o convênio para a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA). Com capacidade média de vazão de 600 litros por segundo, a nova unidade beneficiará cerca de 350 mil moradores do município e de cidades vizinhas, como Barra Mansa, Barra do Piraí e Pinheiral.

O investimento, de R$ 95 milhões, será realizado por meio do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM). O projeto prevê a implantação de um sistema completo, com captação de água, estações elevatórias, sistema de tratamento de lodo, reservatório de contato, subestação elétrica e outros equipamentos essenciais.

Visita ao museu

O governador também visitou o Museu da Ciência e Tecnologia, no bairro Laranjal, que está nos últimos ajustes para a entrega à população. As obras receberam investimento de R$ 18,2 milhões. O museu abriga o primeiro planetário da região Sul Fluminense e será referência nas áreas de educação, cultura, lazer e tecnologia para os mais de 275 mil moradores do município.

“É um museu lindíssimo, que vai trazer cultura e ciência para a população”, elogiou o governador. Com mais de 2 mil metros quadrados de área construída, o espaço cultural tem três andares, com acervo permanente, espaço para exposições temporárias e auditório dedicado a temas ligados às ciências exatas. O térreo conta com uma cafeteria e uma sala de recreação. Na área externa, ficam o anfiteatro e o planetário.

Foto: Divulgação