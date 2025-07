PM apreende adolescente com 125 pinos de cocaína em Volta Redonda

A Polícia Militar apreendeu, na quarta-feira (dia 30), um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Jardim Cidade do Aço. A ação ocorreu após denúncia anônima.

Com a chegada dos agentes, ele tentou fugir com as drogas, mas foi alcançado em um dos blocos do condomínio Minha Casa Minha Vida. Dentro da sacola, os policiais encontraram 125 pinos de cocaína (totalizando 187 gramas) e um celular.

O adolescente foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia (DP) e permaneceu apreendido à disposição da Justiça.