Inteligência artificial e doenças raras são destaque na ExpoVR 2025

A ExpoVR 2025, maior feira de negócios e acessibilidade do Sul Fluminense, abre espaço para a inovação tecnológica no campo da saúde com uma programação inédita voltada ao universo das doenças raras. Um dos destaques será a palestra “IA e doenças raras: os avanços no Brasil e no mundo”, com Luis Filipe Saba, CEO da Medhy e criador de um software de inteligência artificial premiado, desenvolvido para acelerar o diagnóstico precoce de doenças raras.

“A inteligência artificial tem um papel fundamental para acelerar o diagnóstico de doenças raras, mas ela não substitui o olhar humano. Por isso, investir na capacitação dos profissionais da saúde é essencial. Precisamos garantir que tecnologia e conhecimento caminhem juntos”, afirma o deputado estadual Munir Neto, coordenador da Frente Parlamentar de Doenças Raras da Alerj e autor da Lei Estatuto dos Raros.

As palestras acontecerão no sábado (2/8), das 14h às 17h30, no Auditório Principal, e vão unir ciência, experiência e inovação. Além de Luis Filipe Saba, a programação contará com Ana Beatriz Winter Tavares, endocrinologista e pesquisadora da UERJ, com a palestra “Olhares Raros: quando o invisível precisa ser visto”, e Clarice Fortes, neuropediatra do IPPMG/UFRJ, que abordará os sinais e sintomas raros no desenvolvimento infantil. A abertura será conduzida por Munir Neto e por Renata Pançardes, CEO do Diário Eventos e “mãe rara”. “Ser mãe de uma filha rara é acordar todos os dias para lutar contra a indiferença e a invisibilidade. Hoje não lutamos sozinhos”, disse Renata.

É a primeira vez que a ExpoVR, que acontece de 1 a 3 de agosto, na Ilha São João, em Volta Redonda dedica um espaço exclusivo ao tema das doenças raras. Com entrada gratuita e estrutura acessível, o evento espera receber 60 mil visitantes e movimentar R$ 5 milhões em negócios. A programação especial incluirá ainda ações interativas, distribuição de materiais informativos, orientações sobre benefícios sociais e de saúde, pintura com as mãos nas cores símbolo da causa e atendimento especializado em um estande exclusivo para os Raros. A agenda cultural também é um dos atrativos da ExpoVR 2025, que trará shows de Mumuzinho (1/8), Cátia Valois e Zeca Baleiro (2/8) e Iza (3/8).