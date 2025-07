Engenheiro japonês é vítima de extorsão em Resende; dupla é presa em flagrante

Dois jovens, de 19 e 23 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na tarde da terça-feira (dia 29), acusados de extorquir um engenheiro japonês hospedado em um hotel de Resende. A operação foi realizada por agentes da 89ª DP, sob comando do delegado titular Michel Floroschk.

Segundo as investigações, os criminosos furtaram objetos pessoais do engenheiro – que trabalha para uma multinacional japonesa instalada na cidade – no dia 5 de julho. Entre os itens levados estavam notebook, documentos e cartões bancários. Os suspeitos utilizaram os cartões da vítima para comprar dois celulares e, posteriormente, passaram a enviar e-mails com ameaças, exigindo dinheiro para não divulgar os dados do engenheiro na internet.

Os primeiros pedidos de resgate foram de R$ 250, mas os criminosos logo elevaram o valor para R$ 7 mil. Diante das ameaças, a vítima procurou o setor de segurança da empresa, que orientou a buscar ajuda da Polícia Civil. A partir daí, foi montada uma operação para flagrar os envolvidos.

A polícia orientou o engenheiro a simular o pagamento via Pix e marcar um encontro para a entrega do valor. No local combinado, os agentes abordaram um dos suspeitos, que estava como passageiro de uma moto de aplicativo. Ele confessou que receberia R$ 140 pelo serviço, a mando do primo.

Em seguida, os policiais localizaram o segundo suspeito na Avenida Marcílio Dias. Com ele, foram encontrados um dos celulares comprados com o cartão do engenheiro e uma chave mestra do hotel onde o furto ocorreu. Apesar de negar envolvimento, ele foi reconhecido por testemunhas e aparece nas imagens de câmeras de segurança analisadas durante a investigação.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a dupla agia em conjunto com outros comparsas já identificados e fazia parte de um esquema estruturado de extorsão. Também foram apreendidos documentos, e-mails e comprovantes que reforçam a participação dos jovens no crime.

Ambos foram autuados em flagrante por extorsão e associação criminosa e permanecem à disposição da Justiça.

Foto: Evandro Freitas