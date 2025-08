Manutenção prevista para este fim de semana na Serra das Araras é adiada novamente; data será divulgada em breve

A atividade de manutenção do pavimento da pista de descida (sentido Rio de Janeiro) da Serra das Araras entre o km 233 ao 225, prevista para acontecer no próximo final de semana será reagendada. A nova agenda será divulgada posteriormente, após alinhamento com todos os envolvidos na operação, incluindo a Polícia Rodoviária Federal e o município.

A programação incluía o fechamento total da pista de descida durante um período pré-estabelecido para que a atividade fosse executada com segurança. O acesso à pista de descida (sentido Rio de Janeiro) ficaria restrito a veículos da obra, moradores do trecho e veículos de emergência. Durante a atividade, o tráfego seria desviado para a pista de subida da Serra das Araras (sentido São Paulo), que seguirá com o fluxo de veículos pare e siga.

Foto: Divulgação/CCR