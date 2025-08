PRF prende motorista com veículo roubado na Serra das Araras

Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam na tarde desta quinta-feira (dia 31), na Serra das Araras, um homem de 37 anos que conduzia um veículo roubado. O Jeep Commander com placas de Belém/PA foi abordado por volta das 15h, no km 233 da Dutra, no sentido SP.

Aos policiais, o motorista alegou que receberia R$ 3 mil para levar o veículo do Rio de Janeiro a Cuiabá-MT. No entanto, ao ser realizada inspeção veicular minuciosa, foi observado que vários itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um clone, sendo o original (abordado pela equipe GPT da 7ª DEL PRF) de mesmos modelo/cor/ marca, mas licenciado no Rio, estava com registro de roubo em 26 de julho de 2025 no mesmo município.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência apresentada na 94ª DP (Piraí) para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo roubado.

Em consulta à tabela FIPE foi verificado que o Jeep recuperado, ano 2024/2025, está avaliado em R$ 189.896,00.

Foto: Divulgação/PRF