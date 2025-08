Vereador Paulinho do Raio-X propõe isenção de estacionamento rotativo para impulsionar comércio local em Volta Redonda

O vereador Paulinho do Raio-X protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que visa revitalizar o comércio local de Volta Redonda por meio da isenção do estacionamento rotativo em dias específicos para cada centro comercial da cidade. A proposta busca facilitar o acesso a áreas de grande movimento, incentivando as compras e o fluxo de pessoas.

Segundo o texto do projeto, a gratuidade se aplicaria em um dia fixo da semana para cada bairro ou centro comercial, distribuindo o benefício de forma estratégica. A programação sugerida é a seguinte:

* Segunda-feira: Bairro Vila Santa Cecília

* Terça-feira: Bairro Retiro

* Quarta-feira: Aterrado

* Quinta-feira: Amaral Peixoto

O vereador Paulinho do Raio-X destaca que o principal objetivo é fomentar a economia local. “Acredito que, ao desonerar o consumidor do custo com estacionamento rotativo em um dia da semana, estamos removendo uma barreira para que ele visite as lojas, utilize os serviços e consuma nos comércios desses bairros”, afirma o parlamentar. “Muitas vezes, a necessidade de pagar pelo estacionamento, somada ao tempo limitado, acaba desestimulando as pessoas a pararem e fazerem suas compras com calma, principalmente em áreas de grande circulação.”

Agora, o projeto segue para análise das comissões da Câmara, onde será debatido e votado.