Estande da Abrasel Sul Fluminense leva gastronomia para a Expo VR

O primeiro dia da Expo VR 2025 foi marcado por grande público, experiências gastronômicas e muito networking. Entre os destaques da noite de sexta-feira (1º), o estande da Abrasel Sul Fluminense reuniu dezenas de pessoas para prestigiar a participação especial do MasterChef Rodrigo Pedrosa, que atualmente representa a região no renomado programa de culinária nacional.

Com simpatia e talento, Rodrigo preparou ao vivo um ceviche que conquistou os visitantes pela apresentação impecável e sabor inconfundível. O público acompanhou cada detalhe do preparo, interagiu com o chef e degustou a iguaria, tornando a atração um verdadeiro sucesso.

Ambiente sofisticado e acolhedor

O espaço da Abrasel, cuidadosamente planejado, recebeu elogios pela decoração elegante assinada pela Inovare Gourmet, empresa dos associados Luciano e Kátia Lustoza, que contribuíram para criar um ambiente especial e acolhedor para os visitantes.

Convite para os próximos dias

O presidente da Abrasel Sul Fluminense, Ricardo Bartolomeu, reforçou o convite para que associados, parceiros e o público em geral participem das próximas atividades:

“Quem ainda não passou pelo nosso estande, não pode perder! Temos mais apresentações incríveis programadas para este sábado e domingo”, destacou Bartolomeu.

Nos próximos dois dias, o espaço seguirá com apresentações ao vivo do Chef Rodrigo Pedrosa, que promete encantar o público com o preparo de receitas especiais sempre a partir das 19h.

Recepção calorosa

A gerente Carla Campello e toda a equipe da Abrasel Sul Fluminense estarão no local recepcionando os visitantes, fortalecendo o relacionamento com os parceiros e promovendo a integração do setor gastronômico regional.

📍 A Expo VR 2025 segue até domingo, com programação diversificada para todos os públicos.

Não perca a oportunidade de prestigiar, fortalecer o setor e viver uma experiência única com a Abrasel Sul Fluminense!