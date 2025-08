Dupla é presa por aplicar golpes em agência bancária em Paraíba do Sul

Agentes da 107ª DP (Paraíba do Sul), em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam dois integrantes de um grupo criminoso suspeito de aplicar golpes em agências bancárias em todo estado do Rio. A ação foi realizada, no sábado (dia 2), no Centro de Paraíba do Sul.

A ação ocorreu após a denúncia do crime na unidade policial. Os agentes realizaram diligências para apurar a tentativa de golpe bancário em idosos. As investigações apontaram que os criminosos abordavam as vítimas oferecendo ajuda. Durante a ação, o segundo criminoso observava com atenção a senha digitada pela pessoa.

Em rápida comunicação entre as forças de segurança, foi feito cerco policial. Dois criminosos foram capturados e um terceiro, que estava em um veículo, conseguiu fugir do local, mas foi identificado.

Os criminosos já acumulam diversas passagens pelos crimes de estelionato, furto e associação criminosa. A equipe de inteligência 107 DP e da Polícia Militar já monitoravam a organização criminosa e as investigações prosseguem para identificar os demais integrantes.