Motorista sofre mal súbito e carro atinge mureta de viaduto em Barra Mansa

Um carro atingiu a mureta de proteção do Viaduto Doutor Didácio de Souza Fonseca, no Centro de Barra Mansa, na noite deste domingo (dia 3), após o motorista aparentemente sofrer um mal súbito e perder o controle da direção. O viaduto fica próximo à sede da prefeitura.

Segundo informações ainda preliminares, populares e outros motoristas que presenciaram o acidente acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou socorro ao condutor e o encaminhou para a Santa Casa de Barra Mansa.

Agentes da Guarda Municipal estiveram no local e, através da placa do carro, conseguiram contato com familiares do motorista, que seriam moradores de Volta Redonda. Eles se deslocaram para a Santa Casa para acompanhar o estado de saúde do homem, que ainda não foi divulgado.

A caminhonete segue no local do acidente, aguardando a chegada da seguradora para remoção. Apesar de o acidente ter ocorrido em horário de menor fluxo de veículos, a situação afeta a passagem de ônibus e veículos de grande porte pela via, que terão que fazer desvios até a liberação completa do trecho. A Guarda Municipal permanece no viaduto orientando os motoristas.

Foto: Divulgação