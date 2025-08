Ajuste na programação de desmontes de rochas na Serra das Araras inicia hoje

Para avançar com as obras da nova Serra das Araras, no Rio de Janeiro, a RioSP, uma empresa Motiva, retoma a partir desta segunda-feira (dia 4), a programação inicial de desmontes de rochas que incluía as segundas-feiras.

Durante os serviços, que acontecerão nesta semana de hoje até quinta-feira (dia 7), das 13h às 15h, a pista de subida (sentido São Paulo) da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi, será bloqueada. Já para os motoristas que utilizam a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) não haverá alterações.

Todo o local é sinalizado e há acompanhamento das equipes de Operações da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal durante a atividade.

Foto: Divulgação/RioSP