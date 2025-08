Dentista de Barra do Piraí morre após cair de sacada de hotel em Ibiza

O dentista Lucca Cambraia Braga Ferreira, de 26 anos, morador de Barra do Piraí, morreu no último domingo (dia 3) após cair da sacada de um hotel em Ibiza, na Espanha. O jovem estava de férias na ilha mediterrânea quando sofreu o acidente. Segundo a família, ele caiu de uma altura equivalente ao terceiro ou quarto andar e morreu no local com ferimentos na cabeça.

Lucca era bastante conhecido em Barra do Piraí, onde atendia na clínica do avô, o também dentista Luiz Antônio Ferreira. Ele também prestava serviços odontológicos em cidades vizinhas como Piraí, Volta Redonda e Valença. Nas redes sociais, se apresentava como cirurgião-dentista, atleta amador e perito judicial.

O pai de Lucca, que reside em Portugal, viajou a Ibiza para acompanhar os trâmites de liberação do corpo e o traslado para o Brasil. O processo deve levar cerca de 15 dias devido à burocracia com a embaixada e autoridades espanholas. A prefeita de Barra do Piraí, Katia Mikki, conhece a família e lamentou publicamente a morte, destacando a trajetória promissora do jovem. “Um jovem barrense cheio de sonhos e que estava construindo uma carreira exemplar. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos nesta hora tão difícil”.

A causa exata da queda ainda está sendo investigada pela polícia espanhola.

Foto: Reprodução/Redes Sociais