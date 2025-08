Suspeito de tráfico é preso no bairro Água Limpa; arma e drogas são apreendidas na ação

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda – composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e profissionais da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) – prenderam, nesse domingo (dia 3), um homem de 22 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Água Limpa.

A prisão ocorreu após os agentes receberem informações sobre movimentações suspeitas nas proximidades do campo de futebol do Coroados. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado. Com ele, foram encontrados dois pinos de cocaína e R$ 20 em espécie.

Durante a abordagem, o homem confessou que havia mais entorpecentes e uma arma de fogo escondidos em sua residência. No endereço indicado, os agentes encontraram 276 pinos de cocaína, 180,5 gramas de maconha, um revólver calibre .32 com numeração suprimida e cinco munições intactas.

O suspeito foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do Sistema Integrado de Segurança Pública nas fiscalizações de rotina, enfatizando a eficiência da atuação conjunta.

“Temos obtido resultados contundentes com o Sistema Integrado de Segurança Pública. As equipes auxiliam as forças de segurança do município, otimizando recursos e ampliando a presença nas ruas. Esta foi uma ocorrência importante, com a apreensão de drogas e de uma arma, o que mostra que estamos atuando diretamente na prevenção de crimes violentos, como homicídios, roubos e tentativas de homicídio, além de um golpe no tráfico de entorpecentes. Parabenizo os nossos profissionais. Graças à atuação deles, temos conseguido reduzir os índices de criminalidade mês a mês, resgatando a confiança da população nas forças de segurança e aumentando a sensação de segurança em Volta Redonda”, afirmou o secretário.

Foto: Divulgação/Semop.