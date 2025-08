Barra Mansa: dois homens são presos por tráfico de drogas no dia do aniversário de um deles

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite de domingo (dia 3) no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. A operação foi realizada por policiais do GAT do 28º BPM, que também apreenderam cocaína e dinheiro em espécie.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu informações de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes na Rua José Marciano dos Santos. De um ponto estratégico, os agentes passaram a monitorar o local e observaram a movimentação característica do tráfico. Durante a vigilância, os policiais flagraram a negociação de um pino de cocaína entre dois suspeitos e um terceiro homem, que, de acordo com a PM, seria usuário.

Na abordagem, um dos suspeitos, que completava aniversário no dia da prisão, foi encontrado com seis pinos de cocaína e R$ 90. O outro portava R$ 100 e um telefone celular. O suposto usuário estava com R$ 50 de troco após a compra da droga. Em seguida, os policiais localizaram, próximo a uma árvore, uma sacola contendo outros 12 pinos de cocaína.

No total, foram apreendidos 19 pinos de cocaína, R$ 240 e um aparelho celular. Os dois homens foram levados para a 90ª DP, onde foram autuados por tráfico e associação para o tráfico. Já o terceiro envolvido foi enquadrado por posse de drogas para consumo próprio, ouvido e liberado.

Foto: Divulgação