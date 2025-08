Abandono de incapaz: Homem é preso por deixar bebê de 9 meses sozinho em casa no bairro Santa Cruz

Um homem foi preso em flagrante na manhã da segunda-feira (dia 4), em Volta Redonda, suspeito de abandonar o próprio filho, um bebê de apenas 9 meses, sozinho em casa. O caso ocorreu em um apartamento no bairro Santa Cruz e está sendo investigado pela 93ª DP.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da unidade, sob coordenação dos delegados Vinicius Coutinho e José Neto, foram ao local para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente infrator. Ao chegarem ao prédio, os policiais ouviram o choro de uma criança vindo de um dos apartamentos.

Após cerca de 10 minutos tentando contato sem sucesso, os agentes decidiram arrombar a porta. No interior do imóvel, encontraram o bebê deitado sozinho em uma cama. O Conselho Tutelar foi acionado e, minutos depois, um homem se apresentou, afirmando ser o pai da criança.

O bebê e o homem foram levados à delegacia. A mãe da criança também foi localizada, prestou depoimento e assumiu os cuidados com o filho. O pai foi autuado em flagrante pelo crime de abandono de incapaz, previsto no artigo 133 do Código Penal, e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

