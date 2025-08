Adolescente é apreendido por envolvimento com o tráfico em Volta Redonda

A Polícia Civil de Volta Redonda cumpriu, na manhã da segunda-feira (dia 4), um mandado de busca e apreensão contra um adolescente investigado por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi realizada por agentes da 93ª DP, sob coordenação dos delegados Vinicius Coutinho e José Neto.

A operação ocorreu por volta das 10h, no Condomínio Minha Casa Minha Vida Ingá I, localizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz. Segundo a polícia, o jovem é acusado de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, que tratam do tráfico e da associação para o tráfico de entorpecentes.

Após ser localizado, o adolescente foi conduzido à delegacia, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Ele será encaminhado ao sistema socioeducativo e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 197, com garantia de sigilo.

Foto: Divulgação