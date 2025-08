Caravana + Qualifica Rio forma mais de 450 mulheres em Valença

O projeto Caravana + Qualifica Rio, iniciativa pioneira do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação (IBRATEC) desenvolvida a partir de emenda parlamentar da deputada federal Dani Cunha (União), encerrou sua participação em Valença na última sexta-feira, dia 01, com a capacitação de 452 mulheres nos cursos ofertados.

Durante duas semanas em que a unidade móvel do projeto esteve estacionada no centro da cidade de Valença, mulheres de todas as idades se inscreveram nos cursos oferecidos, buscando ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.

“Tivemos uma adesão bem acima das nossas expectativas. Valença superou o número de participantes inscritas, resultado de uma onda crescente que temos registrado em cada cidade onde estacionamos nossa carreta”, comentou a presidente do Ibratec, Aline Félix.

Com cinco cidades já atendidas, a Caravana + Qualifica Rio alcançou um número significativo para os objetivos do projeto. Até aqui, mais de 1700 mulheres já foram impactadas pelos cursos oferecidos na unidade móvel. Maquiagem, Tranças e Empreendedorismo Feminino foram as oficinas mais procuradas pelas mulheres atendidas.

Os dados mostram bem o papel importante que o projeto tem exercido na vida das mulheres que se inscrevem para participar das oficinas ministradas na carreta da Caravana. Pouco mais de 56% das participantes não trabalham e buscam uma oportunidade. Além disso, cerca de 25% das participantes indicam que trabalham informalmente.

“Queremos ajudar a mudar essa realidade. Estamos chegando em uma camada da sociedade que é colocada à margem do mercado de trabalho, muito por conta da vulnerabilidade em que essas mulheres estão inseridas”, explicou Aline.

A partir desta segunda-feira, 04/08, a Caravana + Qualifica Rio estaciona sua carreta no município de São José do Vale do Rio Preto, onde cerca de 210 mulheres já se inscreveram para os cursos do projeto. A unidade móvel fica na cidade, no Ginásio Mário de Araújo Chaves (Estrada Silveira da Motta, bairro Águas Claras), até o dia 15 de agosto e as mulheres interessadas podem se inscrever através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2tSVcb7dL3XkL9p02Yg-sddOTkFt11DOv3ZclsEWkWWtIcQ/viewform.