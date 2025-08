Foragido do tráfico é recapturado em área dominada pelo Comando Vermelho em Volta Redonda

Policiais penais da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária prenderam no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda, um jovem de 26 anos, evadido do Sistema Prisional desde outubro do ano passado. Ele responde pelo crime de tráfico de drogas.

Com histórico de ingresso e reingressos, sua primeira passagem pelo Sistema Penal, aconteceu em maio do ano de 2021. Em junho de 2024, o detento foi beneficiado pela justiça com a saída temporária na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL), após mudança de regime de fechado para o semiaberto, onde não retornou a Unidade Prisional no prazo previsto na Lei de Execução Penal, com pena remanescente de 02 anos e 11 meses a serem cumpridos, pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o preso foi levado à 93ª DP (Volta Redonda), e depois de tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, ele foi autuado na forma de Lei e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça.

