Clube dos Funcionários recebe certificado para restauração do Cine 9 de Abril

O Clube dos Funcionários recebeu, nesta segunda-feira (dia 4), o certificado do edital “Reviver Memórias”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do RJ (SECEC), para a restauração do Cine 9 de Abril, em Volta Redonda. A cerimônia aconteceu na Biblioteca Parque Estadual, no Rio, e contou com a presença de autoridades estaduais e municipais.

O projeto será executado em parceria com o Instituto Dagaz. Participaram do evento a secretária de Cultura do Estado, Danielle Barros; o diretor do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), Francisco C. Brando; e o secretário municipal de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

“Muito bom saber que o Clube dos Funcionários estava aqui com a gente. Agora é trabalharmos juntos pelo restauro do Cine 9 de Abril, um cinema importantíssimo para a região”, disse Danielle Barros.

Maior cinema em atividade da América Latina

Com 1.650 m² e 1.505 lugares, o Cine 9 de Abril é considerado o maior cinema em funcionamento na América Latina e um dos principais símbolos culturais de Volta Redonda.

“Sou de Vassouras e frequentei muito o Cine 9 de Abril. Ele fez parte da minha infância. Fico feliz em participar da revitalização de um patrimônio tão importante para o Estado e a região Sul Fluminense”, afirmou Francisco Brando, do INEPAC.

Frederico Paschoeto, diretor social do Clube dos Funcionários, destacou a relevância do apoio estadual. “O Cine 9 de Abril é um patrimônio afetivo e cultural que atravessa gerações. Agradecemos à Secretaria de Cultura e ao INEPAC pelo reconhecimento. Este apoio é essencial para preservar essa história e mantê-la viva”, frisou.

A presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, proponente do projeto, também celebrou a iniciativa. “Esse projeto representa mais do que a recuperação de um prédio histórico. É a valorização da identidade da cidade e da cultura como instrumento de transformação social”.

Primeira fase

Segundo a arquiteta responsável, Fernanda Calháu, a primeira etapa será dedicada ao planejamento da restauração, com levantamento dos danos e definição do plano de intervenção.

“Vamos elaborar um plano que contemple ações de acessibilidade e eficiência energética, sem comprometer a autenticidade do projeto original dos anos 1950. O documento será submetido ao INEPAC para aprovação”, explicou Fernanda.

Patrimônio tombado

O Cine 9 de Abril é o primeiro imóvel tombado pelo município e também pelo INEPAC. O tombamento municipal ocorreu em 1985, pelo Decreto nº 2.070, e o registro provisório estadual foi feito em 1988.

Fundado em 27 de fevereiro de 1959, o cinema reflete a influência da Escola Modernista e foi concebido pelo Clube dos Funcionários para ser um espaço de luxo e referência cultural na cidade.

“Este é um passo fundamental para garantir que o Cine 9 de Abril continue sendo um orgulho de Volta Redonda. Vamos trabalhar para que a restauração preserve sua história e o projete para o futuro”, concluiu Alex Ribeiro, presidente do Clube dos Funcionários.

Foto: Divulgação