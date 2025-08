Sistema Integrado de Segurança apreende frascos de entorpecente em Volta Redonda

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, coordenado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), apreenderam, na manhã desta terça-feira (dia 5), oito frascos de “cheirinho da loló” – substância de uso inalante à base de éter e solventes. A apreensão aconteceu durante patrulhamento de rotina na Rua Sebastião do Alto, no bairro Jardim Belmonte.

Policiais do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), que integram o sistema municipal de segurança, realizavam patrulhamento pelo bairro, quando localizaram o material entorpecente abandonado próximo a uma área de movimentação suspeita. Os oito frascos de “cheirinho da loló” foram recolhidos e levados para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde a ocorrência foi registrada.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do reforço no patrulhamento preventivo realizado pelas equipes do Sistema Integrado de Segurança Pública.

“As fiscalizações de rotina, com patrulhamento inteligente e uso eficiente dos recursos, têm gerado resultados concretos e consistentes em Volta Redonda. A presença constante dos agentes nas ruas fortalece e gera maior sensação de segurança à população. Estamos avançando para construir uma cidade mais segura”, afirmou o secretário.

Foto: Divulgação/Semop