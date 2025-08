Operação Bloqueio prende três suspeitos de tráfico em Piraí; criminosos usavam máquina de cartão para vender drogas e parcelavam pagamentos

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Piraí, batizada de Operação “Bloqueio”, prendeu em flagrante, na tarde de segunda-feira (dia 4), dois homens, de 59 e 35 anos, e uma mulher, de 40 anos, no bairro Jaqueira. A ofensiva desarticulou um ponto de venda de drogas onde os criminosos comercializavam crack, maconha e cocaína, permitindo pagamento por cartão de débito e crédito, inclusive com parcelamento.

“O tráfico se adapta para tentar enganar a lei, mas nós também nos adaptamos para combatê-lo. Aceitar pagamento por cartão para vender drogas mostra a ousadia dos criminosos, e essa ousadia foi contida com eficiência pelas equipes policiais”, destacou o delegado Antônio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia.

Com base nas informações levantadas pelo setor de inteligência das polícias Militar e Civil, foi identificado o ponto onde as drogas eram comercializadas e armazenadas. As apurações indicaram que o suspeito mais velho, de 59 anos, estava sempre armado e atuava junto com outros integrantes do grupo. Na tarde da operação, o terreno foi cercado e, com a autorização do proprietário, os policiais entraram no imóvel e fizeram buscas.

“No quarto do homem de 59 anos, embaixo do travesseiro, foi encontrado um revólver calibre 38 carregado com cinco munições. Já sob a cama, havia 301 embalagens de entorpecentes entre pinos de cocaína, tabletes de maconha e pedras de crack. Esse criminoso confessou o tráfico e ainda nos levou a outras informações importantes. Durante a ação, conseguimos localizar seu comparsa, de 35 anos, que também foi preso. Essa resposta rápida mostra a força da integração das polícias em Piraí”, ressaltou o delegado Antonio Furtado

Durante a operação, os policiais notaram que uma vizinha filmava toda a movimentação. Ao verificarem seus antecedentes, confirmaram que ela já havia sido presa por tráfico em Volta Redonda e que atuava como “olheira”, repassando informações e imagens para a facção criminosa monitorar as ações policiais.

“Capturar a informante foi tão importante quanto prender os traficantes armados. Essa rede de apoio aos criminosos é o que mantém o tráfico ativo, e nós vamos seguir cortando cada elo dessa corrente”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

Os dois homens foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes que podem render até 25 anos de prisão. O homem de 59 anos também responderá por posse ilegal de arma de fogo, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão. A mulher foi indiciada por associação para o tráfico e por atuar como informante, podendo ser condenada a até 16 anos de cadeia.

“Vamos identificar o titular da conta vinculada à máquina de cartão e descobrir quem são os usuários que realizaram os pagamentos. Todos serão responsabilizados. Em Piraí, traficantes e cúmplices têm o mesmo destino: o sistema prisional”, concluiu o delegado Antônio Furtado.

Foto: Divulgação