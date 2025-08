Tande Vieira apresenta pacote de ações para revitalização do Centro Histórico de Resende

O prefeito de Resende, Tande Vieira, anunciou nesta semana um amplo pacote de ações para dar início ao processo de revitalização do Centro Histórico do município — uma das prioridades da atual gestão. Entre os principais destaques está o lançamento do Concurso Nacional de Projetos Urbanísticos e Arquitetônicos, realizado em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), que será responsável por selecionar as melhores propostas para requalificar a região central da cidade.

As ações têm como objetivo transformar o Centro Histórico em um espaço mais bonito, funcional e conectado com o futuro de Resende, sem perder sua essência cultural e histórica. A proposta é fazer do centro um polo de desenvolvimento urbano, turismo, economia criativa e convivência.

O pacote de medidas inclui a publicação do edital de licitação para a reforma do Cine Vitória, marcada para o dia 28 de agosto, simbolizando o resgate de um dos principais equipamentos culturais do município. A Prefeitura também obteve o certificado do INEPAC para garantir financiamento à reforma da antiga Casa de Câmara e Cadeia, que abriga a Casa de Cultura Marcelo de Carvalho Miranda.

Outro avanço significativo foi o envio à Câmara Municipal dos projetos da nova Lei do Patrimônio e da nova Lei do Centro Histórico, atualizando o marco legal da região para incentivar investimentos e fortalecer a preservação do casario. Além disso, foi publicado o decreto de desapropriação dos imóveis onde funcionavam o Museu de Arte Moderna e a antiga Telerj, que passam a integrar o projeto de requalificação.

A Prefeitura também está finalizando um acordo de cooperação técnica com foco no design de experiências culturais no centro histórico, valorizando o uso social e criativo dos espaços urbanos. E, no próximo dia 17 de setembro, será realizado o 1º workshop sobre incentivos fiscais e urbanísticos, voltado a proprietários de imóveis e investidores interessados em revitalizar a região.

“Estamos muito orgulhosos com o caminho que estamos construindo. A revitalização do Centro Histórico é um compromisso da nossa gestão e queremos fazer dele um lugar mais bonito, cheio de vida, oportunidades e identidade. Um centro à altura de Resende”, destacou o prefeito.

Tande também agradeceu o apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil, especialmente à presidente Marcela Abla e aos coordenadores do concurso, Marina Lage e Pablo Benetti. Também destacou o trabalho da equipe da Prefeitura, com menção à secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Camila Moreira, e ao superintendente de Patrimônio Histórico, Caleb Chaves.

O edital e todas as informações sobre o Concurso Nacional de Projetos estão disponíveis no site: http://centrohistorico.concursosresendeviva.org.br

Foto: Divulgação