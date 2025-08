PRF apreende 2,5 toneladas de maconha escondidas em carga de plástico bolha na Dutra, em Piraí; motorista é preso

Policiais rodoviários federais prenderam, na madrugada desta terça-feira (dia 5), um homem que transportava grande quantidade de maconha em um veículo de carga. A ação foi na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí. A equipe fazia fiscalização na BR-116 em frete à unidade operacional do posto Caiçara quando abordou um caminhão.

O condutor informou aos policiais que iniciou viagem na Cidade de Suzano – SP, com um carregamento de material plástico (rolo de plástico bolha), e teria como destino o bairro do Jacaré – RJ.

Ao verificar a carga que estaria no interior do compartimento, os agentes sentiram forte odor semelhante à maconha. Assim, ao inspecionar o carregamento, pode-se observar atrás dos plásticos, a presença de fardos com grande quantidade de maconha.

Neste momento, o condutor informou tratar-se de tal substância e que receberia certa quantia pelo transporte do material entorpecente, até a Comunidade do Jacaré, na Zona Norte do Rio.

Ao todo foram apreendidos aproximadamente 2,5 toneladas de maconha e quase 6 mil reais em espécie, que segundo o condutor, era para custear a viagem.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Piraí.

Foto: Divulgação/PRF