CSN, Fundação CSN e Prefeitura realizam seminário sobre reciclagem em Volta Redonda

No dia 14 de agosto, Volta Redonda será palco do Seminário sobre a Lei de Incentivo à Reciclagem (LIR), uma iniciativa da CSN, Fundação CSN e Prefeitura de Volta Redonda, que vai reunir especialistas, representantes do Governo Federal e lideranças do setor para debater os desafios e oportunidades da reciclagem no Brasil. O encontro acontecerá das 9h às 17h, no auditório da ETPC, e é aberto ao público mediante inscrição gratuita pelo Sympla.

O evento tem como objetivo apresentar a Lei de Incentivo à Reciclagem e incentivar práticas de reaproveitamento, tratamento e destinação correta de resíduos sólidos, fortalecendo cooperativas e associações de catadores – peças-chave na cadeia de reciclagem – e promovendo o desenvolvimento econômico e social aliado à redução do impacto ambiental.

Entre os nomes confirmados para palestras e painéis, estão Liége Castellani, analista de infraestrutura do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e representante da Secretaria Nacional de Resíduos Sólidos (SNIR), referência nacional na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos; Cris Olivieri, advogada e especialista em políticas culturais, diretora da Olivieri & Associados, com mais de 30 anos de atuação no setor; Jorge Fuede, secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda; Marcio Lins, diretor executivo de Produção da CSN, e lideranças de cooperativas e associações, como Espeto (ASCAMARE) e Sérgio (COOPCAT), além de representantes da CSN Inova, CSN Revalora, CSN Logística Reversa e CSN Sustentabilidade.

De acordo com os organizadores, o seminário será um marco para o fortalecimento das políticas de reciclagem em Volta Redonda e região, criando pontes entre o setor público, privado e cooperativas de catadores.

“Eventos como este mostram o potencial da cidade para se tornar referência em práticas de economia circular, aproximando empresas, governo e sociedade civil em prol da sustentabilidade”, destaca Marcio Lins, diretor executivo de Produção da CSN.

O seminário terá painéis, palestras e debates ao longo do dia, e a programação completa pode ser consultada no link de inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/seminario-lei-de-incentivo-a-reciclagem-desafios-e-oportunidades/3057465