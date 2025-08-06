Festival Sabores do Vale do Café terá Mostra de Cafés da região

A Mostra de Cafés do Vale do Café será o grande diferencial da próxima edição do Festival Sabores do Vale do Café, evento já consolidado. Entre os dias 22 e 24 de agosto, o festival será realizado em Conservatória, distrito de Valença, e terá outras novidades, como o lançamento da rota turística Conservatória/Ipiabas (distrito de Barra do Piraí).

A realização da Mostra de Cafés foi decidida em reunião na Secretaria de Agricultura do Estado. Na ocasião, o secretário Dr. Flávio recebeu o presidente da Pesagro, Paulo Renato; o assessor especial da Setur-RJ, Wanderson Farias; o coordenador de Agronegócio do Sebrae, Daniel Santa Cruz; a analista do Sebrae e gestora do projeto estadual do café, Marceli Ângelo; e o organizador do Festival Sabores do Vale do Café, Luís Vilela.

Foi alinhado que a Mostra de Cafés será organizada por equipes do Sebrae e da Pesagro. “Nossa Secretaria, através da Pesagro, apoia o evento e a Mostra, que é de grande importância para os produtores e toda a região do Vale do Café”, destacou o secretário Dr. Flávio.

Além dos produtores de café que fazem parte do APL do Vale do Café, o Festival Sabores do Vale do Café também terá espaço para produtores de queijo, cachaça e doces que compõem o Turismo Rural da Setur-RJ. A programação completa ainda incluirá diversidade gastronômica e atrações musicais.

“A Mostra será mais uma grande oportunidade de apresentar e promover a qualidade dos produtores do APL, por meio das Secretarias de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado”, disse o assessor especial Wanderson Farias.

O Festival e a Mostra contam com apoio de outras entidades, como a Ascav (Associação dos Cafeicultores do Vale do Café) e a Ascarj (Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro).

Foto: Divulgação