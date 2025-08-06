Obras do Mercado do Produtor avançam em Barra Mansa

O Mercado do Produtor de Barra Mansa começa a ganhar forma. Localizado na Avenida Joaquim Leite, no Centro, próximo à rodoviária, o espaço de 725 m² está sendo construído de forma integrada ao Largo Nossa Senhora da Glória. O local promete se tornar um ponto importante para o comércio, beneficiando principalmente os produtores rurais e fortalecendo a economia. A estrutura já foi 42% concluída.

O mercado contará com dois andares administrativos e dois galpões, que futuramente serão divididos em stands. O projeto inclui ainda banheiros adaptados, garantindo conforto e acessibilidade para todos os frequentadores. “Estamos muito felizes com o andamento da obra, finalizando a parte estrutural. O Mercado do Produtor vai beneficiar diretamente nossos produtores rurais e fomentar a economia local, oferecendo à população um espaço moderno, acessível e acolhedor”, destacou o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos.

Mais do que uma obra de infraestrutura, o Mercado do Produtor representa um investimento no desenvolvimento econômico do município. “Com esse novo espaço, a prefeitura estará fortalecendo o comércio local e com a expectativa de proporcionar um novo ponto de encontro no Centro, trazendo lazer para a população e oportunidades para produtores locais”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles.

Foto: Chico de Assis