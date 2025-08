Jovem sem habilitação é flagrado pilotando moto sem placa em Barra Mansa

Um jovem de 20 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi flagrado pilotando uma motocicleta preta, Honda CG 160 Fan. Ele trafegava pela Avenida Leonísio Sócrates Batista, na marginal da Via Dutra, no bairro Boa Sorte, quando foi abordado pelos sargentos Freitas e Alves e pelo soldado Ramos, da Polícia Militar. O veículo estava sem a placa de identificação.

Segundo os policiais, eles determinaram ordem de parada, quando também constataram que o homem não possuía CNH. O jovem teria informado que realizava manobras conhecidas como “grau” e por isso teria perdido a placa da motocicleta.

O veículo possuía adesivos com inscrições que instigam a prática de tais movimentos irregulares no trânsito – que constituem infração gravíssima contida no artigo 244, inciso III CTB. Entre eles, a nomenclatura “59 D”, expressão usada para descrever tais manobras, como empinar a roda dianteira.

Devido às circunstâncias, o condutor foi encaminhado para a 90ª DP de Barra Mansa, onde responderá em liberdade pelo crime previsto no artigo 311 do CP. No entanto, a motocicleta foi apreendida, em esfera administrativa, pela Guarda Municipal, com apoio do inspetor Terra, que lavrou os seguintes autos de infração de trânsito: conduzir veículo sem CNH e sem a devida placa de identificação. A moto foi levada para o depósito da Secretaria de Ordem Pública, no Parque da Cidade.

FOTOS: Divulgação